Aurora Ramazzotti mamma: le dolci parole di Sara Daniele, la migliore amica

Oggi è nato il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il nome scelto per il piccolo è Cesare. L'entusiasmo di Michelle Hunziker è incontenibile come si evince dalla storia pubblicata su Instagram nel quale definisce questo giorno come il più bello della sua vita insieme a quello della nascita delle sue bambine. Ma un'altra persona non ha saputo contenere la gioia della notizia: la migliore amica di Aurora, Sara Daniele.

La figlia di Pino Daniele, vicina da sempre a Aurora, aspettava con gioia il momento di diventare "zia" da nove mesi e oggi che lo è diventata ha voluto scrivere parole dolcissime per Cesare e i suoi genitori: "I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto".

Ad organizzare il gender reveal party in cui Ramazzotti e Goffredo scoprirono che il loro bambino sarebbe stato un maschietto era stata proprio Sara: lei aveva pensato a tutto compresi i giochi da far fare ai futuri neo genitori.