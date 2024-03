Aurora Ramazzotti porta Cesare sulla neve per la prima volta: la reazione

Fine settimana ad alta quota per Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, che tra pochi giorni compirà 1 anno. La coppia è in Svizzera con il figlio, in una baita da sogno, anche se il bambino non sembra apprezzare molto l'atmosfera montanara.

La primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker condivide su Instagram alcune immagini della vacanza e fa sapere ai follower: "Cesare ha visto la neve per la prima volta e sembrerebbe che proprio come sua mamma la prefesisce nel suo stato liquido con 30 gradi in più, Ritenteremo". Meglio il mare e la spiaggia per Cesare - che infatti nelle foto è sempre in braccio alla mamma - ma forse è ancora troppo piccolo per potersi divertire tra slittini e palle di neve. Per il momento preferisce altri generi di vacanza, ma Aurora e Goffredo, da amanti dello sci, sapranno come fargli cambiare idea.

Aurora Ramazzotti e la maternità

Aurora Ramazzotti si sta dedicando a tempo pieno a suo figlio Cesare e per il momento il bis può aspettare. L'influencer condivide spesso sui social ogni sfumatura della maternità e recentemente, nel podcast di Diletta Leotta, ha fatto alcune rivelazioni sul sesso in gravidanza: "È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo. Ero abbastanza tranquilla, cioè, si continuava. Era un periodo normale, ecco. Invece alla fine il sesso serve per indurre il parto. Se vuoi fare un parto naturale te lo consigliano proprio. Mentre all'inizio è anche un po' sexy, particolare, diverso, alla fine è una tragedia... È caos puro. Io stimo molto gli uomini che riescono a farlo. Stimo molto Goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine".