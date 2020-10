La mamma della Hunziker e i consigli d'amore nel video con Aurora: "É importante il vibratore"

Mettete una nipote ventenne e una nonna alla soglia degli 80 a parlare d'amore, aggiungete uno smartphone e il risultato è esilarante. Sul profilo Instagram di Aurora Ramazzotti uno dei video più divertenti di sempre.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che da questa estate si prodiga a dare consigli pepati ai suoi follower, ha pensato bene di ospitare nella sua 'rubrichetta' - come la chiama lei - nonna Ineke, mamma della showgirl svizzera che proprio ieri, sabato 10 ottobre, ha compiuto 77 anni. Finito il pranzo di famiglia, Aurora ha ingaggiato la bella signora: "Mi sembrava lecito coinvolgerla, perché chi può aiutarvi più di lei, che ha 70 anni di esperienza in amore?". E la nonna non si sottrae: "Ho fatto l'amore per la prima volta a 19 anni. Una volta ero molto romantica, mi mettevo gli occhiali rosa. Oggi non mi frega più nessuno".

"Oggi allora cos'è importante?" le chiede Aurora, che poi resta spiazzata dalla risposta: "Il vibratore". I restanti 2 minuti sono una serie di perle e risate tra nonna e nipote che metterebbero di buonumore anche chi è stato appena mollato.