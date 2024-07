Aurora Ramazzotti: "Cambio casa. Progetto segreto da tre mesi", foto e video

Era il 2022 quando Aurora Ramazzotti mostrava per la prima volta la sua casa completamente sistemata e arredata secondo il suo gusto. Poco dopo la notizia della sua prima gravidanza, l'arrivo di Cesare Augusto e la consapevolezza che l'appartamento che aveva comprato a Milano non fosse abbastanza grande per lei, Goffredo Cerza e il bimbo.

E così a poco più di un anno dalla nascita di Cesare la famiglia trasloca. Sono tre mesi che in gran segreto Ramazzotti e Cerza stanno ultimando la casa che sarà la loro alcova familiare. A darne notizia è stata proprio Aurora con una storia e un video condiviso su Instagram: "Cambio casa. E scusate ma il mio guilty pleasure sono i video di gente che arreda/dipinge/trasforma/FAQUALSIASICOSA con una casa, per questo ho deciso di documentarne il processo. Sono tre mesi che stiamo progettando tutto e oggi traslochiamo! Vi porto con noi. Let’s do it!!".

Oggi, 17 luglio, è il giorno del trasloco e Aurora ha postato due foto della 'vecchia' casa: una della camera da letto, "la camera in cui ho dormito meno ore della mia vita", e la cameretta di Cesare. Della casa nuova nel video che ha condiviso si vede poco e nulla, solo un salotto con un grande tappeto e sopra il bimbo seduto e un altro ambiente. Quando è stato registrato però non c'erano ancora i mobili quindi per scoprire gli interni arredati dovremo aspettare nuovi aggiornamenti.