Aurora Ramazotti e "l'ora d'aria", mamme inferocite sui social: "Noi non ce la possiamo prendere"

"Ora d'aria per mami". Sono bastate queste poche parole a scatenare una folla di mamme su Instagram, sotto a un post in cui Aurora Ramazzotti si mostra sorridente e serena al tavolino di un bar, mentre sorseggia una centrifuga. Un messaggio che in molte hanno tradotto con "finalmente sola, senza mio figlio" (nato un mese fa, ndr) e subito si sono infiammate, facendo notare che prendersi quella sacrosanta ora d'aria è un lusso concesso a poche.

Abituata a critiche e polemiche, Aurora è rimasta a guardare per diverse ore e ha poi deciso di replicare: "Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto 'ora d'aria' e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e so' andata a farmi i fatti miei in giro. Allora sono partiti i soliti commenti un po' inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presa sta benedetta ora d'aria e ora stanno tutti litigando, rivendicando il diritto di una mamma di fare un po' quello che le pare (sacrosanto direi). La cosa più divertente - spiega tra le storie - è che ho scritto ora d'aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me e quindi stanno litigando per niente".

Poi la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventa più dura: "Un giorno magari parleremo del fatto che se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale. Penso che qualsiasi madre abbia già un senso di colpa intrinseco che non necessita del carico da 100 della sciura di turno che dice 'mio figlio ha 21 anni e io ancora non ho mai preso un'ora d'aria'". Infine l'affondo a una follower che l'ha particolarmente criticata: "Ok Karen, sono scelte. 5 minuti per scrivere sta minchiata li hai trovati però, a sto punto potevi fare stretching che ossigena il corpo".

Il post di Aurora Ramazzotti