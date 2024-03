Aurora Ramazzotti, 4 ore di sonno a notte da quando è mamma: "Se me lo avessero detto due anni fa..."

Tra pochi giorni Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, compie 1 anno. Da quando è nato l'influencer si sta dedicando completamente a lui - mettendo in stand by gli impegni lavorativi - e sui social condivide spesso gioie e 'dolori' dell'essere mamma.

La maternità le ha sicuramente cambiato la vita in meglio, come ha raccontato più volte, ma altrettanto sinceramente Aurora parla anche dei sacrifici che comporta un figlio. Uno di questi è senza dubbio cambiare le proprie abitudini, a partire dal sonno. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ne ha mai fatto un mistero e anche in questi giorni è tornata a parlarne tra le storie Instagram: "Se qualcuno mi avesse detto due anni fa che il massimo a cui avrei potuto ambire di dormire sarebbero state 4 ore di fila a notte avrei pensato che non sarei sopravvissuta, e invece eccomi qua - scrive - Rincoglionita ma viva. Possiamo farlo mamme". A proposito di mamme, sempre tra le storie condivide un post che è una dedica per tutte quelle che si trovano nella sua stessa situazione: "Lo so che queste notti sono difficili, mamma, ma spero che sai quanto amo che tu sia qui con me". Parole di incoraggiamento, che ricordano quanto amore c'è dietro a questo legame unico che lega una madre a suo figlio.

Ripensando a due anni fa, Aurora infine fa un'altra divertente considerazione, ma stavolta riguarda i suoi capelli: "E chissà cosa penserebbe la me del 2020 se avesse saputo che 4 anni dopo sarei cascata nuovamente nnella trappola del ciuffo malefico dimeticandomi che non so assolutamente gestire i miei capelli". Starà anche perdendo il sonno, ma non perde mai la sua ammirevole autoironia.