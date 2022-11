Aurora Ramazzotti, le prime foto del pancino in bikini

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza tra circa sei mesi diventeranno genitori per la prima volta. I due poche settimane fa hanno scoperto che sarà un maschietto . L’influencer nell’ultimo periodo si è sbottonata sulla sua dolce attesa, tanto da mostrare con orgoglio il pancino da futura mamma.

Una dolce rotondità

L’influencer aveva mostrato per la prima volta la dolce rotondità a casa di mamma Michelle, e poi ha condiviso un’immagine che ben mette in evidenza il ventre. Ora che la 26enne è ufficialmente entrata nel sesto mese il bebè e la pancia diventano sempre più grandi, e la Ramazzotti non può fare a meno che mostrarsi in tutta la sua bellezza. L’occasione è stata una rigenerante vacanza di coppia in montagna che Aurora ha trascorso con il suo Goffredo.

Tra passeggiate nel bosco, spa, grigliate, la ragazza ha passato del tempo di qualità con il compagno prima del grande arrivo. Del resto i due hanno appena effettuato il trasloco della loro nuova casa di famiglia, e del tempo in relax era proprio quello che ci voleva per la coppia. Aurora durante il soggiorno si è fatta immortalare in una delle piscine termali del resort. L’influencer ha indossato un costume due pezzi di Nike in blu elettrico con gli elastici decorati con l'iconico baffo. Il bikini ha gli slip sgambati e il reggiseno sportivo, che lascia ben in vista il pancino del sesto mese e il décolleté reso florido dalla gravidanza.

La vacanza in motagnata

“Rigenerati d’amore al 100%”, ha scritto Aurora a corredo del suo scatto e di una serie di immagini dalla vacanza. La Ramazzotti, che il 5 dicembre festeggerà 26 anni, ha trascorso una settimana di puro relax nel lussuoso resort Borgo Eibn Mountain Lodge, immerso nel paesaggio da sogno delle Alpi friulane. Tra passeggiate nei boschi autunnali, relax e tanto buon cibo, Aurora e Goffredo hanno fatto incetta di energie in attesa del loro piccolino che arriverà a febbraio.