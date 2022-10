Aurora Ramazzotti, ora il pancino si vede: le foto

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza tra circa cinque mesi diventeranno genitori per la prima volta. I due poche settimane fa hanno scoperto che sarà un maschietto e per l'occasione era stata organizzata una grande festa alla quale erano presenti amici e parenti. Aurora non parla di frequente del suo essere in dolce attesa, ma ovviamente l'attenzione su di lei è alle stelle.

Se la prima foto con il pancino sospetto è quasi passata in sordina, quelle che ha condiviso oggi la mostrano bellissima, raggiante e anche con un vestito nero attillato che mette ben in risalto la pancia. Due scatti bellissimi fatti dal suo compagno Goffredo. I due stanno trascorrendo un sabato in solitaria e si sono concessi un giro per Roma, le foto infatti sono state scattate e Villa Borghese.

Proprio ieri, per la prima volta, Aurora ha parlato di quando ha scoperto di essere incinta. Era con la mamma, in bagno, e il telefono era pronto per immortalare l'abbraccio che le due si sono scambiate al momento che il test è risultato positivo. Un momento di grande gioia e che l'influencer ha voluto condividere subito, oltre che con Goffredo, anche con la sua migliore amica Sara Daniele.