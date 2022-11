Aurora Ramazzotti svela quando partorirà e si lamenta del pancione: "Tra un po' vado in giro in carriola"

Altro che silenzio stampa e riservatezza, sono finiti i tempi in cui Aurora Ramazzotti si nascondeva e non voleva affrontare minimamente il tema gravidanza. Adesso, la giovane influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha deciso di parlare apertamente della sua prima gravidanza raccontando gioie e dolori di una 25enne alle prese con una pancia che cresce sempre più, sbalzi ormonali, gonfiore alle caviglie e cambiamenti fisici che non sempre vengono accettati o affrontati bene. La Ramazzotti, però, non sembra aver perso la sua vena ironica, anche in dolce attesa, e se qualche giorno fa si lamentava del suo seno, fin troppo grande per i suoi gusti, oggi ha deciso di dire la sua su una pancia che sembra crescere a dismisura e che la costringerà, molto probabilmente, a non muoversi più.

Aurora, infatti, nelle sue ultime stories Instagram, ha colto l'occasione per aggiornare i suoi fan sullo stato della sua gravidanza svelando a che mese si trova e, di conseguenza, quando diventerà mamma.

"Sono a 21 settimane e tre giorni, neanche al sesto mese - ha subito raccontato l'aspirante conduttrice - Entro nel sesto mese sabato"

E non è finita qui perché la Ramazzotti ha voluto anche mostrare a tutti quanto sia cresciuto il suo pancione, a detta sua davvero troppo grande.

"Tra due mesi mi portano in giro con una carriola", ha ironizzato la 25enne che non sembra del tutto a proprio agio con questi cambiamenti fisici e psicologici dati dalla gravidanza. Staremo a vedere cosa accadrà una volta raggiunto il nono mese e affrontato il parto.