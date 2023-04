Aurora Ramazzotti, a passeggio col bebè, incontra i paparazzi: la reazione è da incorniciare

Se c'è una cosa che Aurora Ramazzotti ha imparato a gestire nel corso degli anni, questa è senza ombra di dubbio la convivenza con i paparazzi, che la inseguono sin da piccola. Da brava figlia d'arte - è l'erede della showgirl Michelle Hunziker e del cantante Eros - la 26enne finisce sotto l'occhio dei fotografi da quando è venuta al mondo, motivo per cui non si sta facendo trovare impreparata ora che gli obiettivi delle macchine fotografiche puntano al figlio Cesare Augusto.

Dopo aver partorito, ormai più di due settimane fa, Aurora decide di godersi uno dei primi momenti da mamma in giro per Milano, e viene sorpresa da un esercito di fotografi pronti ad immortalare ogni passo suo e del bambino, per poi vendere tutto ai giornali. La reazione è però delle più corrette: una volta "pizzicati" i paparazzi, Aurora gli sorride, nel pieno rispetto del lavoro che loro stessi stanno svolgendo. A differenza di chi, insomma, si mostra infastidito, l'influencer accoglie gli occhi indiscreti come un effetto collaterale della sua popolarità e ne prende atto. Una reazione da incorniciare.

C'è da notare come, fino ad oggi, Aurora abbia scelto di non mostrare il viso del suo piccolino. A differenza di tanti personaggi dello spettacolo, che trasformano i propri profili social in veri e propri album di famiglia (basta pensare a Fedez e Chiara Ferragni), lei decide di preservare la privacy del suo bimbo, non mostrandone mai il volto. Una chiara presa di posizione contro il cosiddetto sharenting, ovvero la pratica di esporre i propri figli sui social. Il viso del bimbo resterà dunque segreto, sia sui social che nelle foto dei paparazzi: questi ultimi infatti saranno costretti, per legge, a nascondere il volto del piccolo sulle riviste in cui lo pubblicheranno, in quanto è un minore.

Il video