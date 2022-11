Aurora Ramazzotti pubblica il video della sorellina che allontana il paparazzo: "Lei è tutto"

Aurora Ramazzotti sta affrontando la sua prima gravidanza circondata dall'amore del compagno Goffredo Cerza e dall'affetto di tutta la sua famiglia che, da papà Eros a mamma Michelle, dai suoceri agli amici, non manca di far sentire la futura mamma sempre coccolata e protetta. E proprio questo senso di protezione nei suoi confronti è stato ben dimostrato dalla 25enne con un tenero video che mostra la sua sorellina alle prese con l'allontanamento di un paparazzo pronto a puntare l'obiettivo verso di lei per "rubare" qualche scatto.

Nel filmato pubblicato nelle storie Instagram si vede la bambina, figlia di Michelle e Tomaso Trussardi, che rincorre il fotografo in un vialetto cercando di mettersi davanti a lui; poi tenta di togliergli la macchina fotografica, ma l'uomo si allontana divertito per non perdere l'opportunità. La piccola, allora, non demorde e tenta ancora nella sua missione di mandarlo via. "Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto" scrive Aurora a corredo della didascalia dedicata alla bambina, sua eccezionale e dolcissima "guardia del corpo".

(Sotto il video di Aurora Ramazzotti)

La gravidanza di Aurora Ramazzotti

Per Aurora Ramazzotti è un periodo pieno di emozioni e cambiamenti. Dal punto di vista pratico, visto l'imminente trasloco nella sua nuova casa con il compagno Goffredo, ma anche fisico, considerando la lenta trasformazione del suo corpo di pari passo con l'avanzare della gravidanza. Come sempre, anche in questo momento l'influencer e aspirante conduttrice televisiva condivide la sua esperienza con i follower, aggiornati sui momenti più importanti della sua vita che ad aprile la vedranno stringere tra le braccia il suo primo figlio. Per la gioia di tutti, ma soprattutto di Michelle che ha ammesso di commuoversi solo all'idea di sentirsi chiamare "nonna".