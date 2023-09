Aurora Ramazzotti lascia Cesare al papà e parte: "Mi manca qualcosa, ma è nelle mani migliori"

Aurora Ramazzotti è a Roma per partecipare a un evento - il lancio di una campagna su benessere e salute mentale rivolta ai più giovani - di cui è testimonial, e per la prima volta si allontana per più di qualche giorno da suo figlio Cesare, nato 6 mesi fa. Per ingannare il tempo sul treno, l'influencer invita i follower a farle tutte le domande che vogliono e qualcuna chiede subito: "Come affronti il distacco da Cesare?". Anche lei mamma, da 10 mesi, confessa: "Malissimo".

Aurora risponde senza filtri: "Sto imparando tanto da quando sono mamma. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa. Saperlo però nelle migliori mani mi fa sentire al sicuro. Il suo papà e la sua nonna ci sono". Cesare è rimasto a casa con il papà, Goffredo Cerza, e nonna Michelle Hunziker (al settimo cielo per avere il suo amato nipote più tempo con sè). Aurora tornerà nel fine settimana e, sempre rispondendo alle domande tra le ig stories, racconta com'è essere mamma: "Incredibile. Una cosa enorme. Impegnativo. Stancante. Appagante. Una responsabilità. Emozioni fortissime. Talmente bello da volerlo esibire a chiunque (ma non voler neanche stressare la gente). La cosa più naturale del mondo ma allo stesso tempo la più strabiliante".

Il futuro in tv: "Mi sono presa una pausa da tutto"

Da quando è diventata mamma Aurora Ramazzotti si sta dedicando esclusivamente al bimbo ed è ben felice di farlo. A chi le chiede se quest'anno la rivedremo in tv risponde: "Giusto, non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell'apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente al banano. A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle. Me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre".