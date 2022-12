Aurora Ramazzotti partorirà nella "clinica dei vip": tutti i dettagli (e le foto con la famiglia)

Mancano tre mesi alla nascita del suo primo figlio e Aurora Ramazzotti si prepara al lieto evento circondata dall'amore del compagno Goffredo Cerza e di tutta la sua famiglia. Il settimanale Chi in edicola questa settimana racconta i dettagli sul parto che avverrà in una prestigiosa struttura svizzera, la Clinica Sant'Anna, situata a Sorengo. Denominata "la clinica dei vip" (anche Barbara Berlusconi l'ha scelta per far nascere i suoi cinque figli), la struttura è descritta come di eccellenza e di grande prestigio, situata su una collina che si affaccia sul Lago di Lugano e immersa nel verde. Lì è nata la stessa Aurora, ma anche mamma Michelle Hunziker, simbolo di una tradizione di famiglia che ora proseguirà con la nascita del piccolo prevista per fine marzo.

In vista dell'emozionante evento, Aurora Ramazzotti si è recata in clinica con la sua mamma, Goffredo e le sorelline Sole e Celeste: fotografati tutti insieme sorridenti, ognuno mostra i suoi sorrisi agli obiettivi, segno dell'atmosfera serena che si respira in famiglia.

La nuova (super) casa di Aurora Ramazzotti

Intanto Aurora Ramazzotti prende confidenza con la casa nuova di zecca in cui è andata a vivere con il compagno in attesa della nascita del suo bambino. Ai propri follower ha offerto un "home tour" a partire dall'ingresso, dove campeggia l'albero di Natale, fino al salotto, la conduttrice e figlia di Eros e Michelle Hunziker si è mostrata col pancione entusiasta degli spazi che vedranno crescere il suo bambino. "Mi sento meglio dopo cinque giorni di brutta influenza e quindi ne approfitto per farvi vedere la mia casa, poiché ve lo avevo promesso quando era ancora un cantiere", ha premesso Aurora reduce dal malanno che l'ha costretta in casa per il suo 26esimo compleanno.