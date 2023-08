Aurora Ramazzotti sceglie di non esporre il figlio sui social: "Non voglio correre alcun rischio"

Il 30 agosto Cesare, il piccolo nato dall'unione tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, compirà 5 mesi. Un traguardo importante per il nipotino di Eros Ramazzotti di cui sino ad oggi si è visto poco attraverso i social.

Qualche scatto per il ritorno a casa dopo il parto, le foto del battesimo ma scatti di vita quotidiana pochi, il motivo di tale riservatezza è spiegato dalla neo mamma che con una stories su Instagram racconta di quanto è combattuta e al tempo stesso spaventata da tutte le cose che accadono specie con i bimbi.

Spaventata dal mondo social

"Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi - scrive la neo mamma - Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato alle vite di tutti. Per me è privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui. L'ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). Vedo quotidianamento tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio. Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sè sia il minimo che io possa fare".