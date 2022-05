Aurora Ramazzotti attaccata dalla follower: "Privilegiata! Che lavoro fai?". La replica durissima

Da qualche settimana Aurora Ramazzotti ha aperto una finestra social dedicata all'ascolto dei suoi follower. Una sorta di supporto psicologico fatto di condivisione e sostegno reciproco, un progetto in cui crede molto, anche alla luce del suo impegno in attività legate alla salute mentale.

L'influencer, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, parte da una semplice domanda: "Come va oggi?". E via a botta e risposta di incoraggiamento e supporto. Qualcuno però non apprezza, o meglio, non le dà credibilità per via delle sue origini: "Dai però Aurora, tu sei una privilegiata e lo sai bene - commenta una follower - Per esempio, senza rancore, ma che lavoro fai oltre le sponsorizzazioni, le ospitate e cose che derivano dall'essere figlia di? Ti prego non ti ergere a paladina dei giovani perché la maggior parte dei giovani non è come te... Ma forse nemmeno lo puoi capire".

Messaggio ricevuto, ma Aurora non resta in silenzio e la sua risposta va dritta al punto: "Vedo che il concetto è stato compreso insomma. Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo. Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio. Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento". Le ultime parole sono sempre le sue e sono durissime: "Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no".

Il botta e risposta tra Aurora Ramazzotti e la follower