Aurora Ramazzotti provata dalla gravidanza: "Anch'io mi chiedo, ma questa quando caz*o partorisce?"

L'autoironia di Aurora Ramazzotti ormai la conosciamo bene. E, forse, è proprio la sua caratteristica più distintiva e anche il suo più grande talento. Sempre pronta a sdrammatizzare su tutto, ironizzare e alleggerire anche la più drammatica delle situazioni, Aurora si è fatta conoscere dal pubblico proprio per questo suo modo di fare anche se spesso è stato proprio questo a portarla al centro di polemiche e insulti. Ma né gli haters né una gravidanza che, ormai, sta vivendo da ben 8 mesi, è riuscita a farla cambiare e quella simpatia, forse presa da mamma Michelle, è il motivo per cui è diventata seguitissima sui social.

E se qualche mese fa il suo argomento preferito su cui ironizzare era il sesso - e come dimenticare il suo discorso sul clitoride - ora che ha addosso un pancione, Aurora ha scelto che il suo nuovo trend topic è la gravidanza. Nelle sue storie Instagram, infatti, la 26enne, ha divertito tutti raccontando come lei stessa, proprio come capita un po' a tutti, tende a chiedersi quando segue una donna incinta sui social assiduamente: "Ma questa quando caz*o partorisce?" e adesso la stessa domanda se la pone anche su di sé e ammette di sentirsi un vero e proprio "elefante".

Inoltre, la futura mamma, ha anche spiegato che, prima di aspettare un bambino, pensava che la gravidanza durasse 9 mesi ma, poi, si è dovuta ricredere perché, in realtà, ne dura 10.

"Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza dura 9 mesi ma ne dura 10 - ha raccontato Aurora -. Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine. 4 settimane al mese, per 10, quaranta. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane quindi possono essere anche 10 e mezzo".