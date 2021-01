Aurora Ramazzotti si racconta: “La psicoterapia mi sta aiutando tanto”

Momento di confidenze per Aurora Ramazzotti che nelle ultime ore ha usato le storie Instagram per aprirsi completamente ai follower più curiosi di scoprire gli aspetti meno conosciuti della sua vita. ‘Vero’ e ‘falso’ sono state le risposte date ai fan dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker che si è anche dilungata argomentando i motivi delle sue affermazioni volte a smantellare qualche pregiudizio su di lei, sincera fino in fondo nel raccontarsi senza filtri.

Ed è così che a chi le ha chiesto se abbia mai fatto sedute di psicoterapia, Aurora ha risposto: “Vero, mi sta aiutando tanto”, così come ha spiegato di essere molto grata alla madre per essere stata molto severa con lei durante l’adolescenza: “Ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educato così”, ha ammesso.

Aurora Ramazzotti: “Ho sofferto la cattiveria della gente”

Aurora Ramazzotti ha avuto una risposta per tutti, anche per chi le ha chiesto se abbia o meno sofferto la fama dei suoi genitori. “Falso”, ha risposto: “Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato ad essere forte”. Spazio, poi, anche a chi le ha detto di sembrare altezzosa: “Mi reputo una persona molto aperta e alla mano (…) però mi è stato detto che sembro una stron*a, quindi forse sbaglio qualcosa”, ha aggiunto.

Aurora è poi tornata anche sulla sua esperienza con il Covid e al crollo emotivo che ha segnato quel periodo: “Credo fosse il prodotto di un anno emotivamente impegnativo, un mese di Covid e l’incertezza di ciò che ci aspettasse”, ha spiegato per poi assicurare: “Ora sto decisamente riprendendo forze”.