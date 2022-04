Aurora Ramazzotti: "Ho aiutato una ragazza che voleva suicidarsi"

E' stata una giornata importante ieri per Aurora Ramazzotti, tra i relatori dell'incontro sulla proposta di legge per l'istituzione dello psicologo di base - a Palazzo Lombardia, sede della Regione -, dove si è parlato di salute mentale. Un tema che le sta molto a cuore e per cui si batte da tempo, soprattutto sui social.

L'influencer, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha riportato la sua esperienza: "Io sono una persona privilegiata e non mi riferisco alle cose materiali, ma al fatto di essere cresciuta nell'amore, nell'ascolto e nella condivisione. Quando nasci così fortunata ti viene voglia di restituire questa fortuna". Così è stato: "Ho sempre pensato che avrei trovato la mia battaglia - ha raccontato ancora - La battaglia si è letteralmente presentata alla mia porta di casa. Una ragazza molto giovane, in un anno difficile, il 2020, con un vissuto difficilissimo, anche se breve, e vari tentativi di suidicio alle spalle". Aurora l'ha accolta: "Siamo state tante ore a parlare. Lei ha iniziato a stare meglio. Non mi prendo i meriti di questa cosa, ma ho capito che aveva bisogno di ascolto, di amore e condivisione. Amore, perché il fatto di essere stata lì ad ascoltare la sua storia, anche se non sono una professionista, è un atto di amore. L'ho fatta sentire meno sola nella sua storia. Dove c'erano punti di incontro ho potuto a mia volta raccontare la mia esperienza e lei si è sentita meno sola".

Questa battaglia Aurora Ramazzotti vuole portarla avanti e ha promesso di impegnarsi per farlo fino in fondo: "Da un anno a questa parte ho iniziato a sensibilizzare sui miei canali, invito sempre le persone che mi seguono a rivolgersi a uno picologo o comunque a non fare le cose da soli. A me piace farmi megafono di situazioni e di storie - ha concluso - se posso farlo anche per questa iniziativa per me è un grandissimo onore e mi impegnerò per dare risonanza a questa cosa".