Aurora Ramazzotti e i tantissimi regali per il figlio: "Ha già più scarpe di me"

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono genitori dal 30 marzo. Come spesso accade quando nasce un figlio a una coppia famosa brand, case di moda, ma anche aziende che producono oggetti per bambini (dai seggioloni alle culle, passando per gli abiti) decidono di fare dei regali. In questo modo se i vip vogliono vengono mostrati i loghi sui loro profili da milioni di follower: un escamotage per far sentire coccolato la very important person di turno, ma allo stesso tempo una tattica per farsi pubblicità.

La nascita di Cesare Augusto ha creato non poco scalpore. La notizia della gravidanza anticipata dal settimanale Chi ha permesso di seguire quasi fin dall'inizio, quindi circa nove mesi fa, il percorso di Ramazzotti. Visto che a lei e al compagno era stato tolto il piacere di comunicarlo per primi, i due realizzarono, circa tre mesi dopo l'indiscrezione trapelata, un video ironico in cui semplicemente confermarono ciò che da settimane rimbalzava su ogni sito e quotidiano. Non c'è quindi da stupirsi se i due hanno ricevuto, e riceveranno, moltissimi regali. Alcuni sono stati mostrati da Aurora nelle sue storie e tra completini sportivi, body con ricami personalizzati, magliette e calzini non potevano mancare le scarpine. Un paio addirittura in coordinato con quelle della mamma, o del papà. Ramazzotti ringrazia tutti e con ironia sottolinea come il figlio abbia già più scarpe di lei.

Tramite una storia successiva capiamo che Aurora e Goffredo si sono affidati a una fotografa per immortalare i primi giorni del piccolo. Per il momento sia lei sia il compagno hanno condiviso solo foto di manine, piedi e oggi di un orecchio: chissà se decideranno di mostrare il volto di Cesare Augusto.