Aurora Ramazzotti svela il (dolcissimo) regalo per il figlio che nascerà

Aurora Ramazzotti si prepara a diventare mamma e in questi ultimi mesi di gravidanza, il tempo dovrebbe scadere tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, ha deciso di dedicarsi ad un progetto speciale per il bambino che presto nascerà. Aurora sta componendo un album fotografico che racconta la storia d'amore tra lei e Goffredo Cerza: dalle prime foto insieme fino a quelle di lei incinta. Tutto questo è pensato per quando il piccolo sarà più grande e così tramite le foto potrà scoprire chi erano, e sono, i suoi genitori, come la stessa influencer ha scritto su una delle pagine dell'album.

Aurora ha sfruttato la domanda posta da una sua follower, sul come stesse impostando il lavoro, per spiegare l'idea alla base della sua opera: "Parti da un'idea: la mia era quella di raccontare la nostra storia fino all'arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui". Nelle storie ha poi aggiunto altre foto che ritraggono lei e Goffredo insieme, ma anche alcune di loro da soli. "Ho pensato di dividerlo per anni e ho meticolosamente selezionato le foto più belle per ogni anno, avvenimento, viaggio. Anche foto stupide o divertenti che potessero star bene nel racconto. Quella è stata la parte più difficile, dopodiché le ho mandate in stampa con un'app", spiega ancora Aurora.

La futura mamma è poi passata agli attrezzi utili: colla, album fotografico, pennarelli colorati etc e ha dato come riferimento Amazon per acquistare il tutto, ma quando una sua follower le fa notare che tutte queste cose possono essere comprate in una cartoleria, quindi fisicamente e non virtualmente, Aurora ha voluto specificare che sì, si possono comprare anche lì così "si fa anche molto prima senza dover aspettare che arrivi tutto".