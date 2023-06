Aurora Ramazzotti risponde a Giorgia Soleri (e non solo): "Diffamarlo oggi è indelicato"

Anche nel giorno della sua morte Silvio Berlusconi continua a dividere l'opinione pubblica tra chi lo idolatra e chi invece lo condanna. Questi due schieramenti sono ben riconoscibili nei social dove anche alcuni vip hanno espresso la propria posizione tra questi Giorgia Soleri, Gemitaiz e Aurora Ramazzotti. Se i primi due si sono espressi contro, mentre la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha voluto chiarire perché secondo lei diffamarlo oggi è indelicato per familiari e amici rispondendo così sia all'influencer sia al rapper.

Le parole di Giorgia Soleri e Gemitaiz

Gemitaiz ha condiviso una foto che annuncia la morte di Silvio Berlusconi con l’aggiunta di un 'Alleluja' e poi ha aggiunto un monito: "Non perderò tempo a rispondere a nessuno. Non siete d’accordo? Unfollowate pure. Non lo trovate carino? Unfollowate pure. La libertà d’espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3 € qui non lo troverete. Quando insultati Salvini persi 6.000 follower, oggi saranno di più o di meno? Chi vincerà la Unfollow challenge? Vi auguro una buona giornata".

"Silvio Berlusconi, l'ex Primo Ministro italiano che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni" scrive il sito della Bbc e ancora The Submarine, "L'uomo che ha distrutto il Paese", a condividerli tra le storie Instagram Giorgia Soleri, che poi commenta: "Come riportare la notizia nel modo giusto. Bbc docet". L'influencer poi aggiunge: "Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti".

La posizione di Aurora Ramazzotti

"Lo dico? Il concetto 'libertà di pensiero' è stato completamente distrutto dai social", inizia così l'invettiva di Aurora Ramazzotti. "No, nessuno ha il diritto di esultare per festeggiare o strumentalizzare la morte. No, non importa che fosse un politico e nemmeno che siate contro quello che chiamate buonismo che la morte porta con sé. Esprimere cordoglio per un decesso è usanza da sempre nel rispetto della famiglia e delle persone vicine al defunto", scrive poi Ramazzotti. "Avete avuto 86 anni per dire di lui ciò che volevate. Usare i social per diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza verso chi lo ama, visto che lui non è più qui per rispondere. Se non volete accodarvi al (e cito) 'finto buonismo', cucitevi la bocca o mettetevi le mani in tasca per una buona volta. Nessuno vi costringe a scrivere cose belle, ma almeno oggi le cattiverie pensatele e basta. L'ho detto", ha concluso Aurora e riferimenti a Soleri e Gemitaiz, ma non solo, sono evidenti.