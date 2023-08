Aurora Ramazzotti, qualcuno la mette in guardia dall'amica Sara e Goffredo: "Sono troppo fisici"

Prima estate da mamma per Aurora Ramazzotti, che in questi giorni si trova in Sardegna con il piccolo Cesare e il compagno Goffredo Cerza. Con loro c'è anche Sara Daniele - figlia di Pino Daniele e migliore amica di Aurora - e ieri sera sono stati al Red Valley Festival, dove sul palco si sono passati il testimone Lazza, Guè, Rose Villain, Emis Killa e molti altri.

A fine serata Aurora ha scattato una bella foto a Sara e Goffredo, abbracciati fraternamente. "Zia e papi" ha scritto a corredo dello scatto, ed ecco che qualcuno ha subito malignato: "Lo so che te lo dicono tutti, ma butta un occhio - le ha scritto un follower in direct - sono troppo fisici! Non credo assolutamente che ti tradiscono ma credo che a forza di essere così attaccati si possano innamorare". L'influencer ha condiviso il messaggio tra le storie e scritto ironicamente: "Farò attenzione. Grazie del consiglio". L'ironia salverà il mondo (speriamo).

