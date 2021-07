Aurora Ramazzotti e Sara Daniele in vacanza con i fidanzati

Estate in coppia per la figlia di Pino Daniele, ma mai senza la sua migliore amica

love is in the air

E' raggiante Sara Daniele, che dopo anni di 'singletudine' ha trovato l'amore. La figlia di Pino Daniele da qualche mese è fidanzata con Marco Falivelli, speaker di Rtl che l'ha conquistata con le piccole attenzioni e tanta simpatia. Estate in coppia per lei, ma mai senza la sua migliore amica Aurora Ramazzotti.

Le due hanno organizzato un romantico weekend con i rispettivi fidanzati - che sembrano andare molto d'accordo - in una bellissima villa con la piscina circondata dal verde. Su Instagram condividono qualche foto, senza localizzarsi, e l'allegria è contagiosa. "A volte la famiglia te la scegli" scrive Aurora, felice di vedere l'amica così serena e di condividere con lei questi momenti speciali.

Sara Daniele innamorata pazza di Marco Falivelli

Sara è innamorata pazza e non lo tiene certo per sé. Sul suo profilo ecco la foto in cui bacia il fidanzato Marco Falivelli, rendendosi poi conto di essere stata forse un tantino sdolcinata. "Troppa dolcezza nella prima foto, ammortizzo con la seconda" scrive ironica, pubblicando uno scatto di lei, a bordo piscina, con la coda da sirena. E a rompere la magia ci pensa la mamma, Fabiola Sciabbarrasi, che punzecchia la figlia: "Mi stai ufficialmente comunicando che sei in attesa di due gemelli? O sono tre amore?". Sara, con autoironia da vendere, risponde tra le risate: "Mamma è solo panza".

Il post di Sara Daniele