"Sembri una scappata di casa", Aurora Ramazzotti criticata per il look trasandato

Aurora Ramazzotti, oggi, ha optato per un outfit diverso dal suo solito che ha fato discutere un po' tutti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, attualmente incinta del suo primo bimbo, si è mostrata sui social, come fa ogni giorno, con tanto di pancione ma se solitamente siamo abituati a vederla truccatissima e super curata dalla testa ai piedi, questa volta ci ha stupito con un look un po' trasandato. Auri, infatti, è uscita di casa in leggins leopardati, un largo cardigan dalla fantasia etnica, un cappuccio nero in testa e il viso struccato. Un outfit che si è fatto notare e che la stessa 26enne ha commentato ironicamente.

"Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano "madre che porta i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates", sono le parole, autoironiche di Aurora che, però, hanno scatenato tutte le mamme social che quando portano i bimbi a calcio, ci tengono a specificare che non indossano proprio questo look. Una tra le tante, infatti, si è ribellata mandando un messaggio privato ad Aurora e definendola letteralmente "una scappata di casa" per come era vestita.

"Noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa", è, infatti, il commento pungente di una signora per la Ramazzotti che ha subito ripostato la frase nelle sue stories Instagram commentando lei stessa: "Mi stai dando della scappata di casa, ok".

La futura mamma e compagna di Goffredo Cerza, però, ha deciso di farsi una risata ed essere felice e consapevole che, con un pancione, la comodità è la prima cosa quindi un paio di leggins elastici e un maglione largo sono l'ideale anche per uscire di casa per una passeggiata. Non sempre, infatti, bisogna essere tirate dalla testa ai piedi.