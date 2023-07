Aurora Ramazzotti, il secondo figlio: “Cesare è così buono che fa venire voglia di pensarci”

Sono le 7.31 della mattina e Aurora Ramazzotti posta un video in cui si gode il risveglio insieme al piccolo Cesare. La mamma lo coccola, gli accarezza i piedini, lo guarda, lo fa divertire con i suoi giochini, mentre gli canta dolcemente She Will Be Loved. Il piccolo sembra molto apprezzare, e il feeling tra mamma e figlio appare più che evidente. Il video termina con un bacino sul ginocchio del bimbo che, per scelta precisa della madre, non viene mai mostrato in volto sui suoi canali social. Il dolce risveglio di Aurora Ramazzotti e di Cesare viene poi commentato dalla stessa influencer in un video successivo, in cui confessa qualcosa di piuttosto inaspettato ai suoi follwer. Sempre mantenendo il contatto con il suo piccolo, la neomamma spiega: “Devo dire che siamo stati graziati con un bravo bambino. E’ uno di quei bambini talmente buoni, teneri e bravi, che ti fa credere che tutti siano così, tanto che magari, in un futuro lontano, ti verrà sicuramente voglia di farne un altro per poi alla fine scoprire che no, non sono tutti così”.

Insomma, il piccolo Cesare è un bambino bravissimo che non fa per ora dannare più di tanto i due giovani genitori, tanto da fargli venire voglia di ripetere, in futuro, la bella esperienza che stanno vivendo con il primogenito. Racconta la mamma: “E’ buono, dorme di notte, mangia, è simpatico.” Anche se poi aggiunge: “Da ieri la novità però è che, se non gli piace una cosa urla tantissimo. Ma del resto è un ariete quindi non è che mi posso aspettare altro”, chiude scherzando, mentre il piccolo Cesare scalcia gioiosamente, quasi a sostegno delle riflessioni di mamma Aurora. Insomma, i due sembrano sempre più in sintonia, e se Aurora Ramazzotti è soddisfatta del bravo bambino che le è toccato, anche Cesare sembra non aver nulla di cui lamentarsi e anzi apprezzare molto la compagnia, le coccole, le ninne e le chiacchiere della giovane e affettuosa madre.