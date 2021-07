Aurora Ramazzotti e la posizione sul divorzio: "Meglio i genitori separati che insieme ma infelici"

Aurora Ramazzotti, da ottima influencer, interagisce molto con i fan. I follower apprezzano particolarmente il momento delle "domande" ovvere quello spazio che può durare dai pochi minuti a più di un'ora in cui il vip offre consigli, punti di vista o semplicemente racconta particolari della sua vita rispondendo alle domande dei suoi "seguaci".

Figli e genitori separati: la posizione di Aurora Ramazzotti

La 24enne, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, dopo alcune richieste di "aiuto" su temi come tradimenti, libido sessuale, relazioni con ex o con ex fidanzati/fidanzate di amici, ha anche affrontato il tema della separazione dei genitori. Un utente le ha domandato: "È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?”. Per lei la risposta è quasi scontata essendo cresciuta con i genitori separati, il divorzio dei suoi risale al 2009.

"Questa è delicata - scrive della domanda Aury nelle storie Instagram - però sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore e co che si può fare". E poi ha aggiunto a voce: "Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore, io credo che il bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenza su di lui, per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione, la sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no".