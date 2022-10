Aurora Ramazzotti svela il sesso del figlio e scoppia in lacrime

Oltre cinquemila like in pochi minuti per il "gender reveal party" di Aurora Ramazzotti. Un numero che racconta quanto affetto ci sia attorno all'influencer, che oggi pomeriggio ha svelato finalmente il sesso del figlio che porta in grembo, frutto dell'amore per il compagno Goffredo Cerza: sarà un maschietto. Alla festa, organizzata su un prato, tutti presenti. Da mamma Michelle Hunziker papà Eros Ramazzotti, fino alla storica amica Sara Daniele e, ovviamente, Goffredo, con cui Aurora fa coppia da cinque anni. Emozionatissima, Aurora è scoppiata in lacrime una volta saputo il sesso del suo bebè. La cicogna arriverà ad aprile.

Proprio ieri, mamma Michelle Hunziker si era immortalata insieme alla consuocera Francesca in strada, a Milano, nel pieno dello shopping. Uno shopping che, con ogni probabilità, era destinato proprio ad una giornata speciale come quella di oggi. "Tutte le foto arriveranno martedì", tiene a precisare Aurora tra le sue Instagram Stories "Ma volevamo condividerle intanto noi, prima che lo facesse qualcun altro". Ad organizzare la festa per l'annuncio del sesso, festa di tradizione americana, è stata proprio l'amica Sara, figlia del cantante Pino Daniele e da sempre punto di riferimento nella vita di Auri.

Chi è Goffredo e come è nato l'amore con Aurora

Ed è stata proprio Sara a fare da "Cupido" tra Aurora e il giovane Goffredo. Il primo incontro a Londra nel 2017, poi la convivenza e oggi un bebè. In mezzo, ad unirli, oltre ad un forte sentimento, anche tante passioni in comune: il fitness, i viaggi, ma anche un forte legame con le famiglie d'origine. Se quella di Aurora la conosciamo tutti, quella di Goffredo gravita nel settore sanitario a Roma: la mamma Francesca è la manager di un noto Poliambulatorio specialistico della Capitale, mentre il papà, Fabio è specialista in ortopedia.

La gravidanza di Aurora