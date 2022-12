Aurora Ramazzotti torna a parlare di sesso: "Viva la sessualità, sono fiera di parlarne e trovare riscontro"

Qualche mese fa si era alzato un polverone con le sue dichiarazioni sul clitoride che avevano fatto infuriare quasi tutti gli appartenenti al genere maschile e attivare un'infinità di polemiche sul fatto che una ragazza qualunque si atteggiasse a sessuologa sui social, senza averne competenza. Bene, l'attenzione di Aurora Ramazzotti su queste tematiche sembra proprio abbia avuto i suoi frutti e non solo in fatto di visibilità per la giovane influencer. Il fatto che la Ramazzotti abbia parlato di sessualità, problemi sotto le lenzuola, difficoltà di dialogo con il partner e della scarsa conoscenza maschile sul clitoride ha aiutato nel vero senso della parola la medicina a fare ricerche importanti e attivare, così, campagne di sensibilizzazione in grado di aiutare sempre più ragazze e ragazzi in difficoltà.

A dichiararlo è la stessa Aurora, oggi incinta del suo primo figlio, che ha voluto dedicare le sue ultime stories Instagram per ringraziare la sua community sempre molto sensibile sul tema sessualità.

"Vi ricordate del questionario sulla sessualità creato da Alberto Ferlin dell'Università di Padova che avevo condiviso qualche mese fa? - esordisce Aurora -. Ecco, questa ricerca è conclusa e nei prossimi giorni verranno condivisi alcuni risultati che verranno poi forniti alle istituzioni per poter creare delle campagne di informazione e sensibilizzazione"

Aurora Ramazzotti, fiera di aver promosso questa ricerca sulla sessualità, ha voluto non solo far sapere che ben 97mila persone hanno partecipato al questionario aiutando la società e la medicina a fare passi in avanti ma ci ha anche tenuto a ringraziare i suoi followers per apprezzare il suo voler rompere i tabù sul sesso.

"Grazie a tutti quelli che hanno partecipato ma soprattutto grazie a voi perché questa è la ricerca sulla sessualità più grande che sia mai stata condotta nel nostro Paese - ha detto Aurora per poi concludere - Ho una community molto reattiva su queste tematiche e questa cosa mi rende molto fiera ma soprattutto mi conferma che c'è bisogno di parlarne e che voi siete le persone giuste con cui farlo quindi, viva la sessualità".