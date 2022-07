"La mia raccomandazione è genetica, nessuno ha chiamato per piazzarmi in TV", lo sfogo di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti torna a parlare di sé e della sua continua lotta contro le critiche di chi la definisce "raccomandata" e una "buona a nulla". Se di recente la figlia di Ramazzotti aveva risposto agli haters con una ironica canzone rap dove affrontava proprio il tema della "raccomandazione", oggi la venticinquenne con il sogno di sfondare nel mondo della TV ha parlato, ancora una volta, della questione raccontando di sé, dei suoi sogni e di come negli anni ha imparato ad accettare e gestire le critiche. In un'intervista al Corriere, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è lasciata andare a un flusso di coscienza dove ha definito la sua una "raccomandazione genetica". Lei, dopotutto è nata con quel cognome e quei due genitori famosi alle spalle ma la giovane conduttrice rivela che nessuno avrebbe "chiamato per piazzarla in TV", come sostengono in tanti.

"Mi porto dietro in un muro di pregiudizio. È verissimo che sono nata in una famiglia di personaggi famosi. Nessuno, però, sa che se tu non dimostri, non piaci, non vai avanti. Non basta la raccomandazione. La mia raccomandazione è genetica, ce l'ho nel sangue" ha specificato la ragazza aggiungendo che nessuno ha "chiamato al telefono per piazzarla in TV" ma è stata una sua scelta.

"Sono fiera di non mollare - ha aggiunto Aurora che non ha nessuna intenzione di farsi travolgere dall'odio - Nonostante sia molto difficile sfondare in questo mondo e io ci tengo molto all'opinione delle persone che non sempre è positiva".

Aurora ha, poi, parlato di quelli che sono i suoi punti di riferimento nella vita, che hanno avuto il più grande impatto su di lei, cioè i suoi genitori e, nello specifico, sua madre, definita "il suo punto di forza". La venticinquenne, inoltre, ha voluto ricordare che chi è sotto i riflettori ha "una certa responsabilità" e che lei cerca di tenerne conto in ogni cosa faccia per dare un bell'esempio al suo pubbico e ai suoi fan in quanto "ogni cosa si dice ha un effetto sulle persone" e nessuno sa questa cosa meglio di lei.