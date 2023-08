Aurora Ramazzotti a cuore aperto sulla sorella Raffaela: "Mi ha cambiato la vita". Le foto inedite

Oggi Raffaela Ramazzotti compie 12 anni. Della bambina raramente vengono pubblicate foto sui social, il padre Eros Ramazzotti e la madre Marica Pellegrinelli sono molto attenti a tenere privata l'identità dei figli (dal loro amore è nato anche Gabrio Tullio nel 2015), ma oggi, in occasione del suo compleanno, sia il papà sia Aurora, la sorella, hanno condiviso foto con tanto di dedica.

Auri ha scritto per la sorella dolcissime ed emozionanti parole: "Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno. È quell’amore che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere. Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me". Il dolce messaggio continua poi con un dettaglio che non può non far emozionare: "Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita. Auguri amore mio". Un'immagine dolcissima che poi viene mostrata concretamente, Aurora infatti a queste parole ha collegato tre foto: le prime due ritraggono le sorelle mentre si abbracciano, la terza invece mostra Raffaela con in braccio Cesare e accanto a loro Gabrio Tullio.

I fratelli e le sorelle di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha in totale tre sorelle e un fratello. La prima a nascere è stata Raffaela, nel 2011, dall'amore tra Eros e Marica, poi Sole, la prima figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nel 2013 e poi, nello stesso anno (il 2015), Celeste (figlia di Hunziker) e Gabrio Tullio (Eros e Pellegrinelli).