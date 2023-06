Il tenerissimo tatuaggio dedicato da Aurora Ramazzotti al figlio Cesare. La foto e l'idea (da copiare)

Non uno bensì due tatuaggi sono quelli che si è marchiata sulla pelle Aurora Ramazzotti in questi giorni. Due tatuaggi che nascono con l'intenzione di raccontare la nuova vita che la sta vedendo protagonista: non più una ragazza insicura e sofferente per via delle critiche ricevute dagli haters (di cui è finita spesso nel mirino) bensì quella di una donna matura e mamma di Cesare, il primo figlio avuto a marzo dal compagno Goffredo Cerza. E infatti, oltre alla scritta "Le vostre opinioni" che si è tatuata sulla spalla (con tanto di una riga tratteggiata sopra, a significare proprio l'indifferenza rispetto ai veleni), l'influencer ha deciso di dedicare proprio al bimbo un secondo tattoo.

Non dietro le spalle, bensì all'interno dell'avambraccio, Aurora ha tatuato il nome del figlio Cesare e, poco più in alto, un palloncino che spicca il volo a forma di cuore. Un'immagine che racconta tutto l'amore che lei e Goffredo, suo coetaneo con cui fa coppia ormai da cinque anni, mettono nel crescere il loro frugoletto.