Aurora Ramazzotti: "Le tet*e grandi? Scomode e sopravvalutate, preferivo la mia prima"

Aurora Ramazzotti sembra non apprezzare molto i cambiamenti che la gravidanza sta causando sul suo corpo, primo tra tutti l'aumento del seno. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, ha avuto un repentino e ben evidente aumento della taglia di reggiseno passando da una prima a una taglia molto più grande ma non l'ha presa poi così bene come ci si aspetterebbe. La 25enne, infatti, ha ammesso di preferire senza alcun dubbio il seno piccolo rispetto a uno voluminoso e, a detta sua, scomodo e fastidioso.

Aurora si è sfogata sull'argomento con i suoi fan attraverso le sue stories Instagram e ha rivelato che secondo lei, il seno grande, desiderio di tutte le donne, in realtà, è "stra sopravvalutato".

"Tutti i giorni mi arrivano circa 300/400 messaggi sulle mie tet*e - esordisce Aurora rispondendo a chi le chiede come ci si sente ad avere il seno grande -. Da membra e fiera del no-tette club in tante mi chiedono come ci si sente ad averle grandi. Posso dire? Stra sopravvalutate. Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia, preferivo la mia prima".

L'influencer e aspirante conduttrice, che presto darà alla luce il suo primo figlio avuto con il compagno Goffredo Cerza, dopo un primo momento di silenzio stampa sulla gravidanza, adesso continua a raccontare gli alti e i bassi, le gioie e i timori di questa esperienza importantissima per la vita di una donna e a mostrare, a tutti i suoi followers, la quotidianità di una giovane ragazza che prestissimo diventerà mamma per la prima volta.