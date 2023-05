Aurora Ramazzotti omaggia Tina Turner: l'emozionante foto insieme a papà Eros

"Ciao icona", due parole e una foto che racconta uno dei momenti più significativi della carriera artistica di Eros Ramazzatti. Così Aurora Ramazzotti ha voluto porgere il suo saluto a Tina Turner, la grande cantante morta a 83 anni che duettò con il padre in una versione italiano-inglese di Cose della vita. Lo scatto risale al concerto del 1998 a Monaco

Il brano, pubblicato nel 1993 e poi modificato con Tina nel 1997, fu un successo internazionale e ancora oggi è possibile ascoltarlo in radio. Aurora con quella foto ha mostrato la vera essenza di Tina Turner: un animale da palcoscenico che riusciva a catalizzare l'attenzione e a ipnotizzare il pubblico. Per suo padre quella collaborazione, voluta dalla star, fu sinonimo di successo assicurato e infatti il resto è storia. Immancabile, ovviamente, l'omaggio di Eros a Turner, il cantautore sulle sue pagine social ha voluto ricordare proprio quell'esperienza indimenticabile per la quale le sarà sempre, e per sempre, riconoscente.