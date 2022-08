Aurora Ramazzotti in topless, un follower la critica e lei lo gela

"Libera il capezzolo, Eolie edition". Aurora Ramazzotti condivide su Instagram due foto in topless scattate in acqua, tra gli scogli, lanciando ironicamente la provocazione. E qualcuno non se la lascia sfuggire. Tra i commenti, infatti, c'è chi fa notare di essere già in attesa dei titoli di siti e giornali, tipo "Aurora Ramazzotti senza freni, totalmente nuda dà spettacolo alle Eolie". "Beh è quello che vuole, altrimenti non ci vedo il senso" risponde un follower, ma l'influencer lo gela: "Signor Asile, che non posso taggare perché hai tolto l'opzione (chissà perché): il senso è che ho un profilo Instagram e posto le foto che mi va di postare".

Foto, tra l'altro, apprezzatissime. A scattarle Jonathan Kashanian - con lei in vacanza in barca alle Eolie, insieme ad altri amici, tra cui Sara Daniele, e il fidanzato Goffredo Cerza - che si prende tutti i meriti e ci scherza su: "Ho rischiato un dito per queste foto". Le vacanze siciliane di Aurora Ramazzotti e tutta la crew sono appena iniziate, ma l'inizio è già scoppiettante...

Il post pubblicato da Aurora Ramazzotti