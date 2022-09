Aurora Ramazzotti torna a farsi vedere su Instagram, nessuna traccia del pancino: la foto

"Sono tornata". Aurora Ramazzotti torna a farsi vedere su Instagram dopo giorni di silenzio, dove a parlare sono stati soltanto i rumors che la vorrebbero in dolce attesa. Dopo il messaggio scritto due giorni fa tra le storie, in cui semplicemente invitava follower e curiosi a "mantenere la calma" - alimentando, così, i sospetti sulla presunta gravidanza in corso - adesso l'influencer si mostra senza filtri. E del pancino nessuna traccia.

Nella foto Aurora indossa un paio di jeans (non proprio premaman) e un top che lascia scoperta la pancia, completamente piatta. Nessun rigonfiamento, neanche un accenno, dunque a vederla così sembra davvero difficile pensare che sia davvero incinta. Sulla questione, però, continua a non sbilanciarsi, ma sempre tra le storie ironizza sulla quantità di messaggi che sta ricevendo questi giorni in direct. Follower curiosoni e sognanti non le staranno dando tregua, ma per il momento ancora nessun annuncio ufficiale.

A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi, secondo cui la 23enne sarebbe incinta del suo fidanzato Goffredo Cerza, al quale è legata da 5 anni. Anche il ragazzo, di solito molto attivo sui social, tace da giorni, proprio come mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, che continuano a pubblicare storie ma della figlia nessuna traccia. Sarà ancora presto per gridarlo ai quattro venti? Di certo se fosse una fake news una smentita non sarebbe costata nulla...

La foto pubblicata da Aurora Ramazzotti tra le storie Instagram

La storia d'amore tra Aurora e Goffredo

A presentare Goffredo ad Aurora ci ha pensato la sua migliore amica Sara Daniele. Nel 2017 entrambi vivevano a Londra e durante una visita in città della Ramazzotti è avvenuto l'incontro. Un vero colpo di fulmine che si è presto trasformato in una storia solida. Tante le passioni che uniscono i due, dal fitness ai viaggi. Da qualche anno convivono a Milano e presto si trasferiranno nella nuova casa che stanno creando su misura per loro. Con una camera in più.