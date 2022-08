Aurora Ramazzotti sbotta con Trenitalia: "Benvenuti a bordo un c***"

D'estate, si sa, sui trasporti i disagi sono all'ordine del giorno. Aurora Ramazzotti ha perso la pazienza ieri dopo l'ennesimo ritardo del treno e su Instagram si è lasciata andare a un duro sfogo nei confronti di Trenitalia.

L'influencer ha pubblicato tra le storie una foto al benvenuto di bordo, tuonando: "Bienvenue à bord un cazz. Li mortè votre. Che poi se non bastasse che è sempre in ritardo, manco ti dicono perché/come e quanto tempo devi aspettare prima di scoprire che ne sarà di te, se dovrai morire sulla carrozza due. Niente - si legge ancora - sei in balia dell'attesa in cui l'unica cosa che puoi fare è bestemmiare forte forte e invocare le peggio piaghe a Trenitalia". Ed è quello che ironicamente fa nella storia successiva, ovvero cercare su Google le piaghe d'Egitto.

Per ingannare il tempo - a quanto pare molto - Aurora Ramazzotti si è lanciata sulla Settimana Enigmistica e nonostante il nervosismo per il ritardo non ha perso il suo humor: "Mi sto trasformando in una parola crociata - ha fatto sapere - ne ho fatte dieci". Qualche ora dopo il miraggio, appena uscita dalla stazione, il suo Goffredo con cui tra pochi giorni partirà per il resto delle vacanze estive.

Le storie Instagram pubblicate da Aurora Ramazzotti