Aurora Ramazzotti replica a Trussardi, poi parla di Eros e Michelle

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha provocato uno scossone in famiglia. Non soltanto per Sole e Celeste, figlie della coppia, ma in qualche modo anche per Aurora Ramazzotti, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il marito di sua madre. Rapporto che sembra aver subito una battuta d'arresto proprio dopo la rottura, o almeno così ha dichiarato qualche settimana fa l'imprenditore ("i nostri rapporti si sono un po' rarefatti").

Messa sotto torchio da Francesca Fagnani, nella puntata di Belve in onda questa sera, l'influencer replica: "Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ho sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno". Nessuna tensione, dunque, Aurora nei confronti di Tomaso è molto serena a prescindere di come sia finita con la mamma. Sul presunto flirt con Giovanni Angiolini però - con cui la showgirl è stata pizzicata recentemente - bocca cucita.

Il rapporto tra Eros e Michelle

In prima fila a godersi il bacio dei genitori su Canale 5, poche settimane fa, Aurora sembrava essere tra gli italiani che sognavano ad occhi aperti il ritorno di fiamma fra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Invece no, o meglio, la venticinquenne - che ha sofferto molto per la loro separazione, avvenuta quando lei aveva 6 anni - non vede terreno fertile per un nuovo capitolo da scrivere insieme: "Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme - spiega -. Per come me li ricordo sono due persone incompatibili". Nel corso dell'intervista Aurora torna anche sul periodo buio vissuto qualche anno fa, quando una volta finì in coma etilico, toccando davvero il fondo: "Non ricordo nulla, non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico". Quello che disse il medico però lo ricorda benissimo: "Disse che avevo un tasso alcolemico talmente alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto".