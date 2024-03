Aurora Ramazzotti dedica un video al figlio che compie un anno: papà Goffredo e nonna Michelle si commuovono

Esattamente un anno fa Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza diventavano genitori del piccolo Cesare Augusto. Oggi quella stessa emozione si è rinnovata ancora, arricchita dalla gioia di aver visto crescere giorno dopo giorno, mese dopo mese, il loro primogenito, protagonista assoluto del video che mamma Aurora ha realizzato per lui e postato su Instagram.

"Al centro di tutto. Che bello che è il futuro insieme. Buon primo compleanno Cesare, buon primo compleanno mamma Auri e papà Goffo", ha scritto l'influencer a corredo del filmato che ha unito insieme tutti i momenti più preziosi di questi primi 12 mesi di Cesare, dai giorni precedenti al parto alla sua nascita, dalle ninne nanne in braccio al suo papà agli incontri con nonno Eros e nonna Michelle Hunziker. E poi le pappe, i primi passi, i balletti insieme: ogni scena più significativa è stata raccontata nel filmato che ha emozionato oltre 200mila follower e commosso il compagno di Aurora come la nonna del piccolo. "Non sto piangendo, mi è solo entrato un Cesare in un occhio", ha commentato Goffredo, "Grazie Mamma per il video e per Cesare, vi amo". E nonna Michelle ha aggiunto: "Piango...", aggiungendo pure lei un "vi amo" come dedica di immenso affetto.