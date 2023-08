"Come mi sogna Goffredo": il video sexy di Aurora Ramazzotti. Con sorpresa

Sono giovani, ironici e, soprattutto auto ironici. È questa la forza della coppia composta da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che oggi hanno pubblicato un nuovo esilarante video capace di raccontare il loro rapporto di coppia. Se l'annuncio della gravidanza era arrivato l'anno scorso attraverso uno sketch, adesso l'influencer e il compagno ironizzano anche nel merito della passione che li lega. Occasione è il video di una pubblicità per cui Aurora è stata chiamata a essere testimonial, quella di una automobile.

"Il sogno di Goffredo" è il titolo della clip. Nel video Aurora si mostra più sexy che mai: un completino attillatissimo e striminzito, capace di mettere in bella vista il suo corpo. Tacchi a spillo e capelli legati, è tutta intenta a lavare la macchina in cortile in un sexy "car wash". Poco più il là il compagno la guarda estasiato. Poi però il sogno finisce e tutto torna alla normalità: le immagini riprendono Goffredo mentre lava la macchina con fatica e Aurora intenta a fare le parole crociate.

Legati dal 2017, Aurora e Goffredo sono più uniti che mai. A fare da cupido tra i due è stata Sara Daniele, figlia del famoso cantante Pino, che li ha fatti conoscere. Poi la convivenza a Milano, infine cinque mesi fa la nascita del loro primo figlio, Cesare Augusto. Al momento i due concordano nel non mostrare il suo volto sui social: un modo per rispettare la privacy del piccolo. A essere esposti sono solo mamma e papà.