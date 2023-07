Aurora Ramazzotti si gode il weekend senza il piccolo Cesare, lo allatta nonna Michelle

Michelle Hunziker super nonna. La conduttrice tv, infatti, è innamoratissima del suo nipotino Cesare che l'ha fatta diventare nonna all'età di soli 46 anni e non perde occasione per coccolarlo, accudirlo e allattarlo, soprattutto per aiutare sua figlia Aurora Ramazzotti e permetterle di avere, di tanto in tanto, un po' di "libertà" dal suo ruolo di mamma. E questa liberà, Aurora, se l'è concessa proprio questo weekend affidando il piccolino, che ha appena compiuto tre mesi di vita, a Michelle Hunziker che ne avrà cura mentre lei e il suo compagno Goffredo Cerza si godono qualche giorno di svago in Liguria in occasione del matrimonio di alcuni amici.

E così, l'influencer e giovane mamma può tornare a respirare una boccata d'aria fresca dopo i primi mesi di maternità che sono stati belli ma anche difficili e dove ha dovuto imparare a diventare madre nonostante la sua giovane età. Così, Aurora è andata in Liguria per un paio di giorni di relax e per festeggiare il matrimonio di una sua cara amica, di cui è anche testimone. E tra abiti eleganti, pianti in chiesa, brindisi e un po' di vita mondana, Auroa Ramazzotti sembra proprio si stia divertendo. E il suo viso rilassato, nello scatto insieme al suo compagno Goffredo, lo dimostra. E Cesare? È da nonna Michelle che sta passando un po' di tempo di qualità con il suo nipotino e sembra proprio stia amando alla follia il suo ruolo di nonna.

In una storia Instagram, infatti, Michelle si è mostrata in un dolcissimo scatto mentre allatta Cesare con il biberon e ha scritto: "Non potrei essere più felice". E come darle torto.