Aurora Ruffino: "Ho perso mamma a 5 anni, mi hanno cresciuta i nonni"

"Non esistono famiglie perfette", così Aurora Ruffino commenta a Oggi è un altro giorno la serie tv Noi, in onda su Rai1 la domenica sera, che la vede protagonista accanto a Lino Guanciale. Nella fiction interpreta una mamma, ma nella vita reale non ha figli. E' fidanzata da sette anni con Maxime, un ragazzo francese, con cui vive una storia a distanza, per lei "fondamentale per capire il rispetto dell'altro come individuo, separato da te".

Sempre a proposito di famiglia, l'attrice piemontese ha parlato della sua. A 5 anni ha perso la mamma ed è stata cresciuta dai nonni insieme ai suoi fratelli: "Siamo stati cresciuti dai nonni materni e dalla zia, la sorella di mamma - ha raccontato a Serena Bortone -. Siamo stati inondati da un amore miracoloso". I nonni sono stati due genitori per loro: "Sono stati la nostra salvezza e la nostra gioia" ha detto ancora Aurora Ruffino, che si illumina quando ricorda la sua infanzia, nonostante il dolore provato per la scomparsa prematura della mamma: "Gli anni della mia infanzia sono stati i migliori della mia vita, insieme ai miei fratelli, ai miei nonni, a mia zia, quando passavamo le estati in Calabria. Sono stati anni pieni d'amore. Noi siamo una bella famiglia numerosa: 6 figli, io sono la quarta. Quattro femmine e due maschi. In casa dei nonni abbiamo un manifesto con scritto 'i magnifici 9', perché stavamo tutti insieme in questa casa".

Della mamma e del papà non ha voluto parlare, preferendo tenere per sé delle corde molto delicate, ma ha rivelato di essere stata in analisi da bambina per superare un momento difficile. La maturità e la saggezza che dimostra oggi sono frutto soprattutto di quel periodo e di come è riuscita a superarlo, lasciando spazio al suo sorriso luminoso.