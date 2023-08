Rubata l'auto a Bianca Atzei e Stefano Corti: loro denunciano tutto sui social (con i video)

Disavventura per Bianca Atzei che si era recata a CityLife con l'auto per fare un po' di shopping. Dopo essere scesa dall'auto la cantante si era dimenticata di chiudere l'auto e un uomo che passava di lì, resosi conto della dimenticanza, ha colto l'occasione, è montato sopra e l'ha rubata. Una telecamera posizionata lungo la via dov'è avvenuto il furto ha però ripreso tutti e Stefano Corti (noto volto de Le Iene) ha deciso di condividere il filmato su Instagram.

"Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina - ha dichiarato in uno dei video Corti -. Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata GC215KK chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via".

Dal video che Corti ha messo sui social è possibile anche riconoscere il ladro che infossava un berretto. Qualche ora dopo Corti ha condiviso un aggiornamento in cui ha spiegato che le Volvo hanno un'app che si chiama "Volvo Cars" che ha la localizzazione istantanea dell'auto e quindi la coppia attendeva l'intervento dei carabinieri.