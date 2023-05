"Fossi stata brutta e grassa non sarebbe successo": parla l'avvocata Alessandra Demichelis sospesa dell'Ordine

Alessandra Demichelis, avvocata torinese 34enne protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express, è stata sospesa dall'Ordine professionale per 15 mesi per aver pubblicato sui social foto considerate troppo provocanti. "Quelle foto non le cancello, rifarei tutto quanto, ormai è una questione di principio e una battaglia per la libertà di espressione" dice oggi al Corriere di Torino l'avvocato ("con la o, grazie") che già era finita sotto procedimento disciplinare dell'Ordine di Torino per gli scatti provocanti raccolti sulla pagina Instagram Dc Legalshow.

"Mi hanno spospeso per violazione dell'onore e del decoro della professione e accaparramento di clientela, penso. Perché lo scoprirò solo leggendo la motivazione: venerdì mi hanno solo comunicato la sospensione di 15 mesi. Una follia" sbotta Demichelis: "Mi hanno punito per una pagina Instagram, per delle foto, nel 2023? Non ho mica postato scatti mentre facevo la lap-dance. Scherziamo?". Quanto all'osservazione di norme deontologiche: "Ci sono avvocati con condanne penali pendenti che sono stati sospesi per due-quattro mesi. Le sembra proporzionale? Anche se, ripeto, non ho fatto nulla di male" replica ancora l'avvocata per nulla intenzionata a rispettare la richiesta di chiudere la pagina social perché - spiega - "è diventata una questione di principio, una battaglia per la libertà di espressione".

Sulla vicenda Alessandra Demichelis si è fatta una sua idea: "La verità è che se fossi stata brutta, grassa, con la cellulite, non sarebbe successo tutto questo caos. Niente" spiega: "Di certo mi volevano punire: o con una mazzata, perché non avevo abbassato la testa, oppure con una pena lieve, ma con il rischio che poi avrei cantato vittoria. Hanno scelto una pena pesante, assurda. E così rischiano di farmi martire. Con la toga al massimo mi sono coperta, ma sotto ero in costume, non ci ho mica pulito il pavimento". Che farà adesso? "Ricorso al consiglio nazionale forense e, se servirà, in Cassazione. E inizierò la battaglia per l'abolizione degli ordini professionali".