Parla l'avvocato di Chiara Ferragni: la verità sul (costoso) mantenimento. E l'accordo particolare sui figli

Chi l'avrebbe detto, appena un anno fa, che la storia tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe finita tra così tanti rancori? È quello che viene da domandarsi dopo gli scambi di frecciata tra l'imprenditrice digitale e il rapper, che ora sono alle prese con il divorzio. Un divorzio economicamente altisonante, secondo le indiscrezioni lanciate giorni fa da Fabrizio Corona e che oggi vengono commentate direttamente dall'avvocato di Ferragni.

Le parole di Daniela Masaglia, legale di Chiara, arrivano durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, il talk pomeridiano condotto da Myrta Merlino su Canale 5. "L’avvocato Daniela Missaglia" fa sapere la giornalista "smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni".

Tutto finito qui dunque? Solo falsità? Non proprio. Come fa notare infatti Candida Morvillio, ospite di Myrta e giornalista del Corriere della Sera, non ci sarebbe niente di strano nell'enormità della cifra, visto quanto guadagnano i due ex consorti. "Capisco la legale che smentisce i 40.000 Euro, cifra circolata sul web" dice Morvillo. "Ma io non escluderei che li stia smentendo perché in realtà Chiara ha chiesto anche di più. Perché ricordiamoci che questi signorini guadagnano milioni di Euro. Quindi 40.000 Euro al mese sono 500.000 Euro in un anno. Quindi se questi guadagnano 5,6,7 milioni in un anno, allora si può parlare di altre cifre. Magari lei ha chiesto di più. Perché dobbiamo mettere dei limiti in questo senso?".

La battaglia legale è decisamente nel pieno. Basta pensare che proprio ieri il cantante ha svelato che sta facendo di tutto per vedere di più i figli, che al momento incontra una volta a settimana. "È una situazione complicata", ha rivelato, lasciando intendere che non ha alcuna intenzione di arrendersi. Intanto di certo c'è che entrambi hanno smesso di mostrare Leone e Vittoria, di 6 e 3 anni, sui social, dove prima venivano costantemente immortalati in un ritratto mediatico di famiglia felice. Un accordo post matrimoniale decisamente particolare ma che è specchio della vita peculiare che i due hanno vissuto per anni sui social, costantemente immortalata per i follower, nella gioia e nel dolore.