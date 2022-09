Baby George mette in guardia il compagno di classe: "Mio padre sarà Re devi stare attento"

Il principe George ha solo 9 anni, ma appare decisamente cosciente del ruolo che lo attende. A dimostrarlo la risposta altezzosa che il figlio di William e Kate avrebbe dato ad un compagno di classe. A raccontarlo è la scrittrice Katie Nichool, The New Royals.

La risposta piccata di Baby George

George, come i fratelli si è di recente trasferito a Windsor con la famiglia, dove ha iniziato una nuova scuola. Pare che anche tra i banchi l’erede al trono si faccia notare. Il principino ha infatti messo in guardia un compagno di classe, che forse lo indispettiva: “Mio padre sarà il re, quindi è meglio che tu stia attento”, avrebbe asserito Baby George. Delle parole che non sorprendono, infatti come racconta Nichool i principi del Galles stanno crescendo i tre figli, con una comprensione della monarchia e un “forte senso del dovere”.

Le tecniche genitoriali di William e Kate

Soprattutto William e Kate si stanno concentrando su George, futuro erede al trono: “Stanno crescendo i loro figli, in particolare il principe George, con la consapevolezza di chi sono e del ruolo che erediteranno, ma sono desiderosi di non appesantirli troppo con il senso del dovere”, ha spiegato l’autrice. Pare che George sia stato preso di mira da dei compagni di classe ma il bambino ha saputo ben difendersi: “George capisce che un giorno diventerà re e ha discusso con gli amici di scuola, mettendo a posto i suoi coetanei con una linea decisa”, scrive Nichool.

L’ispirazione di Kate

Nonostante i futuri impegni che attendono George, Charlotte e Louis, mamma e papà desiderano fargli condurre una vita più normale possibile. In questo la Middleton si sarebbe fatta ispirare dalle tecniche genitoriali adottate dal principe Edoardo e dalla moglie Sophie, genitori di Lady Louise, 18 anni, e James, visconte Severn, 14. Nonostante i genitori siano working royals, i nipoti più piccoli della regina Elisabetta II e del principe Filippo , sono cresciuti senza titoli reali conducendo una vita discreta, tanto che la giovane Louise questa estate ha lavorato come commessa in un vivaio.

Nicholl ha affermato che Kate, 40 anni, ammira molto il modo in cui il principe Edoardo e la contessa di Wessex sono riusciti a dare un'educazione tranquilla ai loro figli nonostante fossero nati e cresciuti nella royal family. I principi di Galles vorrebbero fare altrettanto con i tre figli.