Scoppia il caso Baby K a Battiti Live: la cantante avrebbe ignorato una piccola fan

Lo scorso anno divenne virale la notizia di alcuni autografi e foto negati da Alessandra Amoroso a margine dei suoi spettacoli, la cantante in prima persona intervenne per chiarire la questione. Quest'estate non poteva non sorgere una nuova controversia proprio sullo stesso tema: questa volta al centro del gossip non c'è Amoroso ma Baby K. La cantante prima della registrazione del concerto a Gallipoli di Battiti Live 2023, show durante il quale Elisabetta Gregoraci è stata sommersa dall'amore dei suoi fan, avrebbe rifiutato di scattarsi una foto con una sua piccola fan. O meglio l'avrebbe proprio ignorata.

Baby K si è esibita sul palco con il suo nuovo singolo, "M’ama non m’ama", ma nelle ultime ore la notizia di questo presunto "no" dato a una bambina sta spostando l'attenzione dalla musica alla polemica. A scrivere quella che al momento è solo un'indiscrezione è stato Pipol Tv su Instagram: "Durante la puntata di Battiti Live 2023 succede che una delle ex protagoniste dell’estate con i suoi tormentoni musicali, l’artista Baby K, prima di salire sul palco venga chiamata a gran voce da una bambina che si trovava a pochi metri da lei". "La cantante - aggiunge ancora il sito - va dritta senza alcuna considerazione e sale sul palco. Lo staff di Baby però se ne accorge, torna indietro e promette alla bimba un selfie post esibizione. Risultato finale? La bimba è rimasta senza selfie, Baby K è fuggita via dopo aver cantato". Secondo questa ricostruzione quindi lo staff della cantante avrebbe provato a esaudire il desiderio della bimba senza però riuscirci. Chissà se l'artista commenterà o meno queste indiscrezioni.