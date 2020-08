Belen e Cecilia si baciano, sexy serata da single per le sorelle Rodriguez a Capri (VIDEO)

Una gita in barca al largo di Capri, poi l'appuntamento con una sfilata. Ma soprattutto tanto divertimento per lasciarsi alle spalle le difficoltà sentimentali degli ultimi mesi. Dopo aver chiuso le rispettive relazioni (definitivamente? Chissà), Belen e Cecilia Rodriguez provano a distrarsi con un po' di vita mondana. Il racconto è sui social, dove le sorelline hanno in totale 15 milioni di follower.

La serata solidale per Unicef ha avuto luogo ieri sera a Capri e le sorelle Rodriguez erano presenti in coppia. Entrambe bellissime, Cecilia indossava un mini-abito arancione, mentre Belen si muoveva dentro un outfit lungo total white. Un evento all'insegna della moda e della solidarietà, un appuntamento imperdibile per i vip che si trovano in questi giorni al largo della Costiera.

Belen e Cecilia si baciano

Ad attirare l'attenzione dei fan è poi un siparietto di Chechu e Belu. Ad un certo punto della serata, infatti, Belen inquadra la sorella ed entrambe lanciano una frecciata ai compagni assenti. "Ci siamo fidanzate", dice Cecilia, e Belen le stampa un tenero bacio sulla bocca. Poi ci ridono su.

Entrambe single

Come è noto, le due stanno vivendo un momento incerto dal punto di vista sentimentale. Belen ha chiuso di nuovo il matrimonio con Stefano De Martino, a cui è stata legata per sette anni (a più riprese) e da cui ha avuto il figlio Santiago (e poi è stata pizzicata con un misterioso Antonino). Cecilia, invece, starebbe vivendo un momento di crisi con l'ex ciclista Ignazio Moser, conosciuto tre anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip e con cui stava pensando di mettere su famiglia: il motivo scatenante della crisi? Lui avrebbe concesso troppi sguardi alla conduttrice Diletta Leotta durante una cena avvenuta proprio quest'estate...

