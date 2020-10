Rosalinda Celentano bacia Tina Hoffmann dietro le quinte: "L'amore non fa paura" (VIDEO)

Rosalinda Celentano bacia Tina Hoffmann dietro le quinte di Ballando con le stelle. Un bacio rubato nel backstage subito dopo il 'Jealusy Tango' danzato di fronte ai giudici del talent show di Rai Uno, ovviamente all'insegna dell'ironia ma che ha presto scatenato i social.

Nella clip, condivisa su Instagram dall'insegnante di danza, vediamo l'allieva Rosalinda che prova in ogni modo a strappare un bacio sulle labbra a Tina. Lei si ritrae ma al terzo tentativo cede e si lascia baciare. E la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, dichiaratamente omosessuale, gioisce: "E' la guerra che dovrebbe far paura, non l'amore", le dice. Un gesto d'affetto arrivato per celebrare un passo a due ben riuscito dopo una settimana oggettivamente complicata a causa di problemi di salute che hanno afflitto Rosalinda.

Dopo una settimana piuttosto impegnativa, segnata da un problema alla gamba, Rosalinda Celentano è tornata in pista svelando tutto il suo talento. E tutta la sua sensualità. La donna ha accolto la sfida di Carolyn Smith di danzare in tacchi, nonostante sia uno stile che non le appartiene. "Tacchi e gambe nude, per questo ci vuole coraggio. Il ballo mi è piaciuto", ha detto Smith, mentre Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: "Nelle tue esibizione c’è poca cornice e molto ballo. Sono cose interessanti". Quale miglior modo di festeggiare se non un bacio a fior di labbra?

In basso, il video del bacio tra Rosalinda Celentano e Tina Hoffmann

