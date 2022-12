Ballando con le stelle, su "Chi" spunta la lettera della mamma di Egger contro la Rai: la reazione di Signorini

Ballando con le stelle entra tra gli argomenti de La posta al Direttore del settimanale Chi in edicola questa settimana. Nulla di strano, trattandosi di una rubrica che porta Alfonso Signorini ad affrontare i temi più trasversali con i suoi lettori. Tuttavia, a rendere quantomeno inusuale la circostanza è il dettaglio che autrice di una lettera molto polemica verso il programma di Rai1 è Cristina Vittoria Egger, mamma del concorrente Alessandro attualmente in gara nel dance show.

La mamma di Alessandro Egger contro la Rai

Per spiegare bene le motivazioni del testo va premesso cos'è accaduto nelle scorse puntate del dance show. Alessandro Egger, in coppia con la ballerina Tove Villfor, ha raccontato di essere stato abbandonato dai genitori a 17 anni, di non avere buoni rapporti con la famiglia e, in particolare, di non parlare da tempo con la madre con cui - tra l'altro - aveva partecipato in coppia a Pechino Express cinque anni fa. Alla luce di quanto rivelato nel corso di Ballando, la signora Cristina Vittoria Egger ha voluto dire la sua scrivendo proprio al direttore di Chi nonché volto di spicco della concorrenza Mediaset, accusando la Rai di non averle dato "diritto di replica perché in modo evidente stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada".

"Ma non è vero!" si legge nella missiva rivolta a Signorini: "Vorrei smentire le accuse e vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti. Spero di avere la sua attenzione", ha concluso la donna a cui è arrivata la risposta del destinatario: "Cara signora, non credo che lei non abbia avuto diritto di replica. Forse un suo intervento non era compatibile con lo spirito del programma. Un caso saluto!".

Parole, quelle di Signorini, che pur non entrando nel merito dell'argomento, hanno comunque acceso l'attenzione sull'accaduto che, a questo punto, si vedrà se verrà preso in considerazione nella prossima puntata di Ballando.