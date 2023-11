"Cosa succede quando Milly Carlucci è stanca?". Teo Mammucari mette sotto torchio la sorella della conduttrice

Teo Mammucari è uno dei concorrenti più vivaci di questa edizione di Ballando con le stelle. Al centro delle discussioni con i giurati durante le dirette del sabato sera su Rai 1 (con Selvaggia Lucarelli, soprattutto), lo showman, oltre a dimostrare la sua grande attitudine verso il ballo, anche in questa esperienza sta confermando la sua forte personalità sui social, condividendo momenti che divertono molto la sua platea di follower. L'ultimo è quello che lo vede insieme ad Anna Carlucci, sorella di Milly che al dance show lavora come coordinatrice delle pagine social. "Chi si cela dietro il cantante mascherato? Ma soprattutto, chi si cela dietro Milly Carlucci?" scrive a Mammucari a corredo del video che riprende un siparietto insieme ad Anna dalla voce identica a quella della sorella.

"Cosa accade quando Milly Carlucci è stanca? Vi spiego il ruolo di Anna..." dice lui presentando in video Anna Carlucci: "Delle volte Milly non ha voce, è stanca, e allora cosa fa?"; "Parlo io" prosegue Carlucci che, effettivamente, ha una voce uguale a quella della conduttrice. La comparsa di Anna Carlucci nella breve clip è stata salutata con entusiasmo dagli utenti che la ricordano nei programmi popolari nella tv degli anni Ottanta come Parola Mia accanto a Luciano Rispoli. Oggi Anna Carlucci lavora dietro le quinte di Ballando, fianco a fianco della sorella con cui lavora benissimo: "Con lei ogni volta impari qualcosa", confidò in un'intervista a Today.it Anna dove raccontò molto di sé e della sua carriera: "E poi è generosa, ama insegnare agli altri e far crescere le persone al suo fianco".